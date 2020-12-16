Мэрия Парижа выплатит штраф в размере 90 тысяч евро за то, что в 2018 году на руководящие посты было назначено почти в два раза больше женщин, чем мужчин. Об этом сообщила мэр французской столицы Анн Идальго, передает РИА Новости 16 декабря

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Мэр пообещала, что вместе с помощницами и другими женщинами из городской администрации отнесет чек на 90 тысяч евро в Министерство государственной службы.

«Этот штраф, очевидно, абсурден. Кроме того, он несправедлив, неразумен и опасен. Да, мы должны способствовать продвижению женщин по службе решительно и действенно, поскольку отставание в этой сфере во Франции все еще очень большое», — подчеркнула Идальго.

Отмечается, что мэрия Парижа нарушила решения властей Франции от 2013 года, согласно которым представители одного пола не могут занимать более 60 процентов руководящих должностей.

При этом, как сообщает газета Monde, женщины занимают в городской администрации лишь 47% руководящих постов, а их зарплата на 6% меньше, чем у коллег-мужчин.