Представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявили, что главу Запорожского облсовета избрали с помощью махинаций, и планируют обратиться в суд. Об этом сообщается на сайте партии 15 декабря

«Коррумпированный картель в Запорожской области в составе "любих друзів" [Владимира] Зеленского, местечковых криминальных кланов и подконтрольных олигархам [Вадиму] Новинскому и [Ринату] Ахметову политиков пошли на открытые и циничные преступления. Не найдя поддержки кандидатуре губернатора-неудачника Виталия Боговина в сессионном зале, политические махинаторы подделали результаты голосования», — говорится в заявлении партии.

Как сообщают в ОПЗЖ, сорвав работу сессии и объявив о ее переносе, Боговин с частью депутатов закрылись в кабинете для совещаний и «короновали «губернатора в законе» на пост председателя областного совета.

Выборы в Запорожье. Город против области © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме того, члены ОПЗЖ намерены обратиться в суд, чтобы добиваться «восстановления справедливости, честных выборов руководства облсовета и наказания для фальсификаторов».

В Запорожье вечером 15 декабря избрали председателя областного совета — им стал кандидат от «Слуги народа», нынешний председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин. После избрания он заявил в Facebook, что даст «решительный отпор российскому агрессору и ЗНР здесь никогда не будет».

При этом представители фракции партии «Европейская солидарность» в Запорожском облсовете также заявили о махинациях в ходе голосования и о захвате власти.