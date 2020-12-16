«Коррумпированный картель в Запорожской области в составе "любих друзів" [Владимира] Зеленского, местечковых криминальных кланов и подконтрольных олигархам [Вадиму] Новинскому и [Ринату] Ахметову политиков пошли на открытые и циничные преступления. Не найдя поддержки кандидатуре губернатора-неудачника Виталия Боговина в сессионном зале, политические махинаторы подделали результаты голосования», — говорится в заявлении партии.
Как сообщают в ОПЗЖ, сорвав работу сессии и объявив о ее переносе, Боговин с частью депутатов закрылись в кабинете для совещаний и «короновали «губернатора в законе» на пост председателя областного совета.
В партии также заявили, что обращаются к руководству Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований с требованием расследовать факты попытки насильственного захвата власти, препятствования работе Запорожского областного совета и депутатов совета, имеющих квалификационные признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109, 341, 351 УК Украины.
Кроме того, члены ОПЗЖ намерены обратиться в суд, чтобы добиваться «восстановления справедливости, честных выборов руководства облсовета и наказания для фальсификаторов».
В Запорожье вечером 15 декабря избрали председателя областного совета — им стал кандидат от «Слуги народа», нынешний председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Боговин. После избрания он заявил в Facebook, что даст «решительный отпор российскому агрессору и ЗНР здесь никогда не будет».
При этом представители фракции партии «Европейская солидарность» в Запорожском облсовете также заявили о махинациях в ходе голосования и о захвате власти.