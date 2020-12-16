По его словам, украинские власти рассчитывают получить первые дозы вакцины уже в феврале, но пока что это приблизительный срок.
Степанов напомнил, что в стране необходимо создать специальные склады с подходящими условиями для хранения вакцины от Pfizer, где температура воздуха не будет превышать минус 80 градусов по Цельсию.
«Около одного миллиона доз мы будем в состоянии сохранять», — сказал Степанов.
В первую очередь на Украине планируют вакцинировать медработников, военнослужащих и учителей. Всего планируется вакцинировать 21 миллион украинцев.
Ранее партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что намерена обратиться в регистрационные органы Украины для получения разрешения на производство российской вакцины от коронавируса на территории страны.