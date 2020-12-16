Последние несколько лет Тимошенко не меняла свой имидж, но в конце концов в преддверии своего 60-летнего юбилея в конце ноября все же решилась на перемены. Теперь в социальных сетях лидера партии регулярно появляются новые фото.
На этот раз Тимошенко предпочла наряд любимого Коко Шанель черного цвета, из под которого выглядывали воротник и манжеты белой рубашки. Образ политик дополнила лаконичными сережками и очками в черной оправе.
Долгое время Тимошенко была известна как «женщина с косой» из-за прически, в которой коса заплетается на голове в виде венка. Позже она предпочитала просто собирать волосы в хвост, так что многие даже перестали узнавать политика.
В преддверии своего 60-летнего юбилея, который Тимошенко отметила 27 ноября, она кардинально поменялась: сменила прическу на романтическую с локонами, а также воспользовалась услугами косметологов и хирургов.
Позже, 8 декабря, стало известно, что Тимошенко стала бабушкой в третий раз.