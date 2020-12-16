Алексей Владимирович Кочетков родился 8 сентября 1971 года в Москве.
Выпускник МЭИ.
В 1993 году вместе с Сергеем Бабуриным, Владиславом Ачаловым и другими участвовал в конституционном кризисе и боях на стороне Белого дома. Пять месяцев провел в тюрьме «Лефортово». Освобожден по постановлению Государственной Думы об амнистии 26 февраля 1994 года.
С 1996 года участвовал в качестве политтехнолога в PR-кампаниях в Ленинградской, Псковской, Архангельской, Вологодской, Кемеровской областях, Приморском крае. Работал консультантом в Государственной Думе.
В 1998 году работал в Ираке.
С 2004 года — генеральный директор международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO.
В 2008 году во время вооруженного конфликта в Южной Осетии был организатором международного пресс-центра «Цхинвал-2008». Впоследствии пресс-центр был передан Министерству печати и массовых коммуникаций Республики Южная Осетия.
Участник международных конференций в Европарламенте, сессий ОБСЕ по вопросам человеческого измерения, международной конференции «Общественные институты в избирательном процессе. Контроль и содействие» в Общественной палате РФ, мировом политическом форуме «Современное государство: стандарты демократии и критерии эффективности» в Ярославле и т.д.
В 2013 году покинул пост директора международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO, возглавив Фонд развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия».
Автор и разработчик ряда методик мониторинга электоральных процессов и избирательных кампаний. В качестве главы миссии международных наблюдателей CIS-EMO участвовал в многочисленных парламентских и президентских выборах.
Автор и соавтор множества книг и монографий.