Политолог, журналист

Алексей Владимирович Кочетков родился 8 сентября 1971 года в Москве.

Выпускник МЭИ.

В 1993 году вместе с Сергеем Бабуриным, Владиславом Ачаловым и другими участвовал в конституционном кризисе и боях на стороне Белого дома. Пять месяцев провел в тюрьме «Лефортово». Освобожден по постановлению Государственной Думы об амнистии 26 февраля 1994 года.

Алексей Кочетков: Лукашенко надеется, что до 2022 года протесты рассосутся и всё останется по-старому © РИА Новости, Нина Зотина

В 1998 году работал в Ираке.

С 2004 года — генеральный директор международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO.

В 2008 году во время вооруженного конфликта в Южной Осетии был организатором международного пресс-центра «Цхинвал-2008». Впоследствии пресс-центр был передан Министерству печати и массовых коммуникаций Республики Южная Осетия.

Алексей Кочетков: Россия в Белоруссии не должна совершить те ошибки, которые были у нее в Украине © РИА Новости, Нина Зотина

В 2013 году покинул пост директора международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO, возглавив Фонд развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия».

Автор и разработчик ряда методик мониторинга электоральных процессов и избирательных кампаний. В качестве главы миссии международных наблюдателей CIS-EMO участвовал в многочисленных парламентских и президентских выборах.

Автор и соавтор множества книг и монографий.