Индекс инвестиционной привлекательности Украины во второй половине 2020 года составил 2,4 балла из 5 возможных. Об этом сообщается на сайте Европейской бизнес-ассоциации 15 декабря

Настолько низкий показатель индекса зафиксирован впервые с 2013 года.

Согласно исследованию, большинство опрошенных генеральных директоров компаний, входящих в ассоциацию, (78%) считают текущий инвестиционный климат неблагоприятным. Этот показатель существенно увеличился с начала года — на 16%.

Инвесторы не придут. Что сулит Украине общемировой кризис-2020? © РИА Новости, Роман Галкин | Перейти в фотобанк

Половина директоров, т.е. 50%, считают, что новым инвесторам будет невыгодно заходить на Украину в течение следующих 6 месяцев, при этом 12% утверждают, что выгодно, а 38% опрошенных колеблются.

Среди немногочисленных позитивных факторов бизнес-лидеры выделили относительно быстрое восстановление экономики после спада в результате карантина, контролируемую инфляцию, снижение учетной ставки, стабильный курс национальной валюты, упрощение валютных операций, либерализацию рынка земли, внедрение государственных е-сервисов.

К негативным факторам опрошенные отнесли кризис судебной власти и отсутствие верховенства права на Украине, отсутствие сдвигов в борьбе с коррупцией и значительное влияние теневой экономики, введение ограничительных мер, нестабильность налогового законодательства, ситуацию вокруг Конституционного суда, угрозу прекращения сотрудничества с МВФ, усложнение взаимодействия с налоговой и таможней, контролирующими и правоохранительными органами.