Президент США Дональд Трамп после признания победы Джо Байдена лидером республиканцев в Сенате Митчем Макконнеллом заявил, что сдаваться слишком рано. Об этом он написал на своей странице в Twitter 16 декабря

Байден — президент. В США подвели итоги выборов, но это ещё не конец © REUTERS, Leah Millis Митч Макконелл признал избрание Байдена президентом и поздравил его с победой. Он также призвал сенаторов-однопартийцев не оспаривать итоги выборов, когда конгресс соберется, чтобы их утвердить.

«Союзники Трампа обрушиваются с критикой на Митча Макконнелла за поздравление Байдена… Митч, 75 миллионов голосов, рекорд для действующего президента (с большим отрывом). Слишком рано сдаваться. Республиканцы должны, наконец, научиться бороться. Люди в ярости!», — написал Трамп.

В США 3 ноября состоялись выборы главы государства. Подсчет голосов проходил сложно, кандидаты обвиняли друг друга в политической нечистоплотности. Почти сразу СМИ присудили победу Джо Байдену, хотя официальных результатов еще не было.

В понедельник, 14 декабря, коллегия выборщиков проголосовала в пользу Байдена. Он призвал Трампа уважать выбор граждан, напомнив, что тот тоже набрал в 2016 году 306 голосов, назвав это число «разгромным». Тем не менее Трамп результаты не признает и оспаривает, но пока ни один суд его не поддержал.