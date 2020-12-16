Уточняется, что АМКУ оштрафовал группу ДТЭК на 275,2 млн грн за злоупотребление монопольным положением на Бурштынском энергоострове (особая зона на Западе Украины в пределах Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей) в период с июля по октябрь 2019 года.
Сейчас эта территория объединена с европейскими энергосистемами, но отсоединена от остальной части Украины. Около 90% электроэнергии на этом «острове» производит ПАО «ДТЭК Западэнерго».
По данным комитета, АО «ДТЭК Западэнерго», начиная с 29 июля 2019 года, уменьшало в заявках на продажу электрической энергии в сегменте «рынок на сутки вперед» (РДН) объемы предлагаемой электрической энергии в часы минимальной нагрузки. Это привело к росту объемов продаж АО «ДТЭК Западэнерго» в сегменте «балансирующий рынок» по более высоким ценам.
Кроме этого, АМКУ заявил, что акционерное общество устанавливало в заявках на продажу электрической энергии на РДН завышенные и экономически необоснованные цены в часы максимальной нагрузки.
Сообщается, что от завышения тарифов на территории энергоострова пострадали бизнес и местные жители.
В итоге комитет за указанные нарушения наложил на АО «ДТЭК Западэнерго» штраф в размере более 176 млн грн, а на ООО «Д. Трейдинг» — более 99,2 млн грн.