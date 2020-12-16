Законопроект был предложен правительством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Отныне усыновлять детей смогут только женатые пары. Исключение будет делаться только для одиноких родственников ребенка.
В Венгрии запрещены однополые браки. Ранее однополые пары обходили запрет на усыновление — документы подавал только один из партнеров.
Теперь же одна из поправок определяет семью как союз мужчины и женщины.
«Главное правило заключается в том, что лишь состоящая в браке пара может усыновить ребенка, то есть мужчина и женщина, вступившие в брак», — заявила министр юстиции страны Юдит Варга.
Одиноким людям теперь понадобится отдельное разрешение властей, чтобы усыновить ребенка. Кроме того, власти прописали в конституции, что ребенка необходимо воспитывать «консервативно».
«Венгрия защищает право детей на самоопределение в соответствии с полом, с которым они родились, и обеспечивает их воспитание на основе конституционной идентичности нашей страны и ценностей, основанных на нашей христианской культуре», — говорится в документе.
По мнению властей, такие изменения необходимы для того, что «защитить детей от возможных идеологических и биологических вмешательств».