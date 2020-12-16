Парламент Венгрии принял закон, запрещающий однополым парам усыновлять детей. Об этом в среду, 16 декабря, сообщил BBC

Законопроект был предложен правительством премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Отныне усыновлять детей смогут только женатые пары. Исключение будет делаться только для одиноких родственников ребенка.

В Венгрии запрещены однополые браки. Ранее однополые пары обходили запрет на усыновление — документы подавал только один из партнеров.

Украинки заключили первый в стране однополый брак с договором © РИА Новости, Всеволод Тарасевич | Перейти в фотобанк

«Главное правило заключается в том, что лишь состоящая в браке пара может усыновить ребенка, то есть мужчина и женщина, вступившие в брак», — заявила министр юстиции страны Юдит Варга.

Одиноким людям теперь понадобится отдельное разрешение властей, чтобы усыновить ребенка. Кроме того, власти прописали в конституции, что ребенка необходимо воспитывать «консервативно».

«Венгрия защищает право детей на самоопределение в соответствии с полом, с которым они родились, и обеспечивает их воспитание на основе конституционной идентичности нашей страны и ценностей, основанных на нашей христианской культуре», — говорится в документе.

По мнению властей, такие изменения необходимы для того, что «защитить детей от возможных идеологических и биологических вмешательств».