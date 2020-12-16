Экс-президент Украины Петр Порошенко поддержал депутата Верховной Рады прошлого созыва Татьяну Чорновол, которую обвиняют в умышленном убийстве работника офиса Партии регионов в 2014 году. Об этом 15 декабря сообщила пресс-служба «Европейской солидарности»

Порошенко обвинил власть Владимира Зеленского в том, что та якобы отпускает настоящих преступников в Россию.

«Вы надеялись Татьяну запугать. Вы открыли ящик Пандоры предъявлением этого обвинения. Потому что до этого вы отпустили в Россию беркутовцев, на руках которых кровь Небесной Сотни. Их вы отпустили в Россию. Затем вы отпустили в Россию [ополченца ДНР Владимира] Цемаха, на руках которого кровь невинных жертв рейса МН17», — сказал Порошенко, выступая под стенами Госбюро расследований (ГБР).

«Никого из реальных вождей Майдана не тронут». Эксперты о деле Черновол © Facebook, Тетяна Чорновол

«Именно такие как Татьяна составляют символ украинского политика, украинской добровольца, украинского волонтера, символ женщины — украинки. Абсолютно бескомпромиссная, женщина, потерявшая на войне мужа, которую пытались запугать титушки, но которая смело выступала и против [Виктора] Януковича, и против его титушок, и против [юриста Андрея] Портнова, и тех, кто в ГБР пытался заниматься политическими преследованиями оппозиционеров. На переднем крае была Татьяна Чорновол», — сказал Порошенко.

По данным ГБР, 18 февраля 2014 года Чорновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липской, где располагался офис Партии регионов. В результате пожара погиб работник офиса 1948 года рождения. В случае доказательства вины Черновол грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.