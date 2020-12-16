По мнению Вучича, отказ боснийских властей — недальновидный поступок, который оскорбляет традиции гостеприимства.
«Хорошо стать героем на день, нагнать страстей, а что вы будете делать завтра? Любой разговор лучше, чем бегство со встречи», — констатировал он.
Сербский лидер также отметил, что Черногория решила сохранить санкции против России.
«Мы не будем вводить антироссийских санкций», — заявил Вучич.
Сербия гордится тем, что принимает решения самостоятельно, добавил он.
Джаферович и Комшич отказались от встречи с Лавровым, которая должна была состояться утром 15 декабря. Свое решение они объяснили несогласием с рядом высказываний главы российского МИД, в том числе относительно Дейтонских соглашений.