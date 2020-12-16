Президент Сербии Александар Вучич оценил отказ членов президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшича и Шефика Джаферовича от встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым

Лавров призвал перезагрузить российско-германские отношения © Пресс-служба МИД РФ | Пресс-служба МИД РФ | Перейти в фотобанк

«Хорошо стать героем на день, нагнать страстей, а что вы будете делать завтра? Любой разговор лучше, чем бегство со встречи», — констатировал он.

Сербский лидер также отметил, что Черногория решила сохранить санкции против России.

«Мы не будем вводить антироссийских санкций», — заявил Вучич.

Сербия гордится тем, что принимает решения самостоятельно, добавил он.

Джаферович и Комшич отказались от встречи с Лавровым, которая должна была состояться утром 15 декабря. Свое решение они объяснили несогласием с рядом высказываний главы российского МИД, в том числе относительно Дейтонских соглашений.