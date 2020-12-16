В парламенте глава подкомитета по вопросам науки и инноваций комитета Верховной Рады по вопросам образования Валерий Колюх, избранный по 92-му округу в Киевской области, вел переписку по поводу бронирования отеля.
Ему прислали варианты в Египте и Доминиканской республике, позже в комментарии изданию «Страна» он заявил, что, скорее всего, поедет в Египет.
Заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский, избранный по 205-му округу в Черниговской области, рассматривал в смартфоне фотографии автомобилей Mercedes.
На экране его ноутбука была открыта страница с информацией о товарной стратегии автомобилей марки Lexus. Можно предположить, что он пытался определиться с маркой нового авто.
Ранее Семинского поймали в Раде за любовной перепиской с девушкой, работающей в компании, оформленной на супругу нардепа.