На заседании украинского парламента 15 декабря депутаты от «Слуги народа» Олег Семинский и Валерий Колюх отвлеклись от депутатских обязанностей на подбор марки нового автомобиля и бронирование отеля в Египте. Об этом написал «Цензор.нет» 15 декабря

В парламенте глава подкомитета по вопросам науки и инноваций комитета Верховной Рады по вопросам образования Валерий Колюх, избранный по 92-му округу в Киевской области, вел переписку по поводу бронирования отеля.

Ему прислали варианты в Египте и Доминиканской республике, позже в комментарии изданию «Страна» он заявил, что, скорее всего, поедет в Египет.

Заместитель председателя комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский, избранный по 205-му округу в Черниговской области, рассматривал в смартфоне фотографии автомобилей Mercedes.

«Целовать тебя хочу»: «слуга народа» попался за интимной перепиской в Раде © Олег Семинский/Facebook

Ранее Семинского поймали в Раде за любовной перепиской с девушкой, работающей в компании, оформленной на супругу нардепа.