Фишер ранее работала в посольствах США в России, Украине и Грузии. В настоящее время она занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу в Бюро Государственного департамента по европейским и евразийским делам.
О дате прибытия Фишер в Минск пока не сообщается.
В 2008 году после расширения санкций Вашингтона в отношении Белоруссии из США был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. Американский посол Карен Стюарт также покинула республику. С тех пор посольства возглавляли временные поверенные в делах.