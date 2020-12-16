Сенат Конгресса США утвердил Джули Фишер на пост посла Соединенных Штатов в Белоруссии. Об этом в среду, 16 декабря, сообщил Sputnik Беларусь

Фишер ранее работала в посольствах США в России, Украине и Грузии. В настоящее время она занимает должность заместителя помощника госсекретаря по Западной Европе и Европейскому союзу в Бюро Государственного департамента по европейским и евразийским делам.

Разбирайтесь сами. США отдали судьбу Белоруссии на откуп Евросоюзу © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк прибытия Фишер в Минск пока не сообщается.

В 2008 году после расширения санкций Вашингтона в отношении Белоруссии из США был отозван белорусский посол Михаил Хвостов. Американский посол Карен Стюарт также покинула республику. С тех пор посольства возглавляли временные поверенные в делах.