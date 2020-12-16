Реальный эффект санкций: по Германии бьют, России помогают
Реальный эффект санкций: по Германии бьют, России помогают
© РИА Новости, Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк
Ранее Чаплыга писал, что Украине давно нужно было поступить по примеру Москвы.

«Интересный поворот: на Украине нашлись журналисты, которые благодарят Москву за санкции против депутатов — "Слуг народа" в Верховной Раде. Благодарят, поскольку многие устали от их лжи и неспособности выполнить хоть какие-то обещания Зеленского, провалившего свое президентство», — написал Пушков.

Российское правительство утвердило список 849 имен, которые попадают под персональные санкции против Украины. В ноябре 2018 года этих имен было 322. В список в том числе попал экс-президент Украины Петр Порошенко.

Постановление вступило в силу 11 декабря. 

 

 