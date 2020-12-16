«Мы до сих пор через Украину и Венгрию получали российский газ. Этот газ был для нас самым дешевым. И каждый раз, когда нас американцы спрашивали, а почему бы вам не брать какой-то другой, мы говорили — да, пожалуйста, без проблем. Я к Алиеву ездил трижды разговаривать», — сказал он.
Однако, по словам главы государства, он никогда не получал предложений по закупке газа дешевле.
«Всякий раз, когда мы спрашивали, где же этот более дешевый газ, никогда мы не получали ответа… Можем ли мы сейчас получить этот более дешевый газ? Я такого еще не видел», — подчеркнул Вучич.
Он добавил, что Сербия продолжит закупать самый лучший, самый дешевый газ. По его словам, в Белграде благодарны российским партнерам, «они очень корректны с нами в этом отношении».