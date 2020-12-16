В данный момент Сербия не видит альтернативы поставкам российского газа в страну. Об этом 15 декабря заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости

Госдума РФ возмутилась отказом Молдавии вернуть долг за российский газ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Однако, по словам главы государства, он никогда не получал предложений по закупке газа дешевле.

«Всякий раз, когда мы спрашивали, где же этот более дешевый газ, никогда мы не получали ответа… Можем ли мы сейчас получить этот более дешевый газ? Я такого еще не видел», — подчеркнул Вучич.

Он добавил, что Сербия продолжит закупать самый лучший, самый дешевый газ. По его словам, в Белграде благодарны российским партнерам, «они очень корректны с нами в этом отношении».