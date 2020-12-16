Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время беседы с премьер-министром Бельгии Александром де Кроо заявила о том, что белорусы не прекратят протесты. Об этом 15 декабря сообщило агентство РИА Новости

Как начинался, как проходил и кем подпитывался белорусский протест © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

Ранее Евросоюз ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 14 официальных лиц республики. Их активы были заморожены, а въезд в страны ЕС запрещен.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил больше 80% голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10%.