По словам Тихановской, граждане перейдут к новым формам мирного протеста, в том числе к «партизанщине». Она также призвала Европейский союз помочь белорусам и подчеркнула, что хотела бы видеть действия, а не обещания.
Ранее Евросоюз ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 14 официальных лиц республики. Их активы были заморожены, а въезд в страны ЕС запрещен.
В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил больше 80% голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10%.