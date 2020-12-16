Ранее появились слухи о том, что азербайджанская армия потребовала от карабахской стороны покинуть территории населенных пунктов Хин Шен, Мец Шен и Ехцаох.
«Эти села и Ехцаох находятся в окружении. К Ехцаоху азербайджанцы приблизились с севера, но в само село не вошли», — сказал Мирзоян.
Министр отметил, что подобные требования могли стать «частной инициативой» азербайджанских военных, никакой подобной договоренности не существует.
В сентябре на линии разграничения в Карабахе начались масштабные столкновения. В ноябре лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Баку перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы.