Никакой договоренности о передаче трех сел Шушинского района Нагорно-Карабахской республики не существует. Об этом рассказал министр территориального управления и развития Карабаха Жирайр Мирзоян, передает Sputnik Армения 15 декабря

Ранее появились слухи о том, что азербайджанская армия потребовала от карабахской стороны покинуть территории населенных пунктов Хин Шен, Мец Шен и Ехцаох.

«Эти села и Ехцаох находятся в окружении. К Ехцаоху азербайджанцы приблизились с севера, но в само село не вошли», — сказал Мирзоян.

Как Россия предотвратила возобновление войны в Нагорном Карабахе © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В сентябре на линии разграничения в Карабахе начались масштабные столкновения. В ноябре лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня. Стороны остались на занятых ими позициях. До 1 декабря под контроль Баку перешли еще три района. В регион вошли российские миротворцы.