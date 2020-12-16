Вопрос о развитии «нормандского формата» в парламентском измерении можно будет поднять после изменения ситуации с пандемией коронавируса в мире. Об этом 15 декабря заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Российской газете»

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