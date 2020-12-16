«Как только ситуация в связи с пандемией изменится, эти вопросы мы надеемся вынести на обсуждение в рамках диалога с нашими коллегами из Франции и Германии. Решения, принятые в рамках "нормандского формата" главами государств, должны реализовываться в законодательных органах. Если Украина, заявляя позицию в рамках "нормандской четверки", собирается исполнять их, то нужно, чтобы Верховная Рада со своей стороны подключалась к этой работе», — сказал Володин.
В октябре Володин встретился с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. В ходе встречи отмечалось, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы в диалог стран «нормандской четверки», но сейчас он должен быть активизирован.