Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал драться за свою страну. Об этом 15 декабря сообщил телеканал СТВ

Белорусская оппозиция отказалась признавать долги Лукашенко © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

Глава государства добавил, что у него, кроме Белоруссии, ничего нет.

В Белоруссии с августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил больше 80% голосов, а главный оппозиционный кандидат, жена арестованного блогера Светлана Тихановская — 10%.