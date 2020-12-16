Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном числе заболевших коронавирусом за неделю. По всему миру выявлено более 4,3 миллионов случаев, передало 15 декабря РИА Новости

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В ВОЗ добавили, что «основное бремя пандемии» делят регионы Америки и Европы. На них пришлось 85% новых случаев и 86% новых летальных исходов. При этом в Северной и Южной Америке рост заболеваемости еще продолжается, тогда как в Европе ситуация стабилизируется.

За все время пандемии коронавирусом заразились более 73,2 миллионов человек. Из них умерли более 1,6 миллиона, вылечились — около 41,4 миллионов.