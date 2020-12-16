На Украине камеры видеонаблюдения сняли момент падения трех электроопор на проезжую часть. Соответствующее видео 15 декабря разместили в Facebook-группе «Киев Оперативный»

Мосты на Украине «устали» и угрожают людям © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Причину происшествия выясняют киевские правоохранители.

Мэр города Виталий Кличко, комментируя аварию, заявил, что ответственность «лежит на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работы». По его словам, заказчик строительства — коммунальное предприятие «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева».

Генеральный подрядчик реконструкции путепровода обратился в полицию с заявлениями.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, которые повлекли тяжкие последствия.

В феврале 2017 года часть конструкций Шулявского моста обрушилась на припаркованные автомобили, погибших и раненых в результате инцидента не было. Кличко тогда заявил, что мост «устал от времени», и пообещал реконструировать его в течение двух лет. Ремонт продолжался около 10 месяцев, а его начало сопровождал крупный коррупционный скандал. В частности, в июле 2018 года мэрия утвердила строительную смету на $33 млн, однако в октябре 2019 года Кличко распорядился утвердить новый проект, стоимость работы по которому выросла до $41,7 млн. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по статье о злоупотреблении властью и хищении государственных средств против мэра города. Отремонтированный мост открыли для движения в конце декабря прошлого года.