Днем в украинской столице было парализовано движение на Шулявском мосту. Причиной затора стало внезапное обрушение сразу трех электроопор. Столбы упали на автомобили, проезжавшие по путепроводу. В момент падения произошел обрыв проводов и искрение. Человеческих жертв нет.
Причину происшествия выясняют киевские правоохранители.
Мэр города Виталий Кличко, комментируя аварию, заявил, что ответственность «лежит на генеральном подрядчике, который отвечает за качество работы». По его словам, заказчик строительства — коммунальное предприятие «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева».
Генеральный подрядчик реконструкции путепровода обратился в полицию с заявлениями.
По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, которые повлекли тяжкие последствия.
В феврале 2017 года часть конструкций Шулявского моста обрушилась на припаркованные автомобили, погибших и раненых в результате инцидента не было. Кличко тогда заявил, что мост «устал от времени», и пообещал реконструировать его в течение двух лет. Ремонт продолжался около 10 месяцев, а его начало сопровождал крупный коррупционный скандал. В частности, в июле 2018 года мэрия утвердила строительную смету на $33 млн, однако в октябре 2019 года Кличко распорядился утвердить новый проект, стоимость работы по которому выросла до $41,7 млн. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по статье о злоупотреблении властью и хищении государственных средств против мэра города. Отремонтированный мост открыли для движения в конце декабря прошлого года.