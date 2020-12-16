Белорусские протесты вполне могут пойти по украинскому сценарию, так как противники Александра Лукашенко радикализируются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российско-белорусский экономист и политолог Дмитрий Болкунец

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Люди в чатах Телеграм-каналов сами создают группы и обсуждают еженедельные протестные марши. Они сейчас делаются не с помощью Телеграм-канала "Нехта", а именно в чатах люди обсуждают, кто и когда выходит. Это широкое партизанское движение», — сказал собеседник издания.

Полностью интервью можно почитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.