По его словам, ячейки, которые образовались на уровне спальных районов, могут вылиться в полноценную партизанскую войну, остановить которую будет очень сложно, потому что доверие к власти со стороны населения подорвано.
«Люди в чатах Телеграм-каналов сами создают группы и обсуждают еженедельные протестные марши. Они сейчас делаются не с помощью Телеграм-канала "Нехта", а именно в чатах люди обсуждают, кто и когда выходит. Это широкое партизанское движение», — сказал собеседник издания.
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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.