Белоруссия, не вводя жестких ограничений, не останавливая свою экономику, имеет самое низкое падение ВВП по сравнению с соседними странами и далеко не худшие результаты по динамике заболеваемости. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор белорусского аналитического центра «Актуальная концепция» Александр Шпаковский

Украинская медицина — в развалинах: нет современных лекарств, врачей и гарантий © AP, Evgeniy Maloletka

«Правительство сейчас рассматривает три пути вакцинирования населения. Первый — это закупка российской вакцины. Второй — организация производства российской вакцины в Белоруссии. Третий — производство собственной. Думаю, что в совокупности будут применяться все три», — объяснил эксперт.

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В Белоруссии с начала пандемии подтвердилось более 164 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Свыше 140 тысяч пациентов сумели побороть болезнь, более 1, 2 тысячи скончались.