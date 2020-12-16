Украинская медицина — в развалинах: нет современных лекарств, врачей и гарантий
Украинская медицина — в развалинах: нет современных лекарств, врачей и гарантий
© AP, Evgeniy Maloletka
По его словам, в Белоруссии показатели подготовки коечного фонда, аппаратов ИВЛ и персонала являются очень высокими, если сравнивать статистику, предоставляемую  минздравами других государств.

«Правительство сейчас рассматривает три пути вакцинирования населения. Первый — это закупка российской вакцины. Второй — организация производства российской вакцины в Белоруссии. Третий — производство собственной. Думаю, что в совокупности будут применяться все три», — объяснил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии с начала пандемии подтвердилось более 164 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Свыше 140 тысяч пациентов сумели побороть болезнь, более 1, 2 тысячи скончались.