По его словам, в Белоруссии показатели подготовки коечного фонда, аппаратов ИВЛ и персонала являются очень высокими, если сравнивать статистику, предоставляемую минздравами других государств.
«Правительство сейчас рассматривает три пути вакцинирования населения. Первый — это закупка российской вакцины. Второй — организация производства российской вакцины в Белоруссии. Третий — производство собственной. Думаю, что в совокупности будут применяться все три», — объяснил эксперт.
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В Белоруссии с начала пандемии подтвердилось более 164 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Свыше 140 тысяч пациентов сумели побороть болезнь, более 1, 2 тысячи скончались.