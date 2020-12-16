«Хорошо себя вели в течение года? Тогда одна из пяти игрушечных Ален может стать вашей! Условие простое, но веселое — публикуйте в Instagram видео под тегом #alyonatoys, на котором ваша малышка танцует под мой трек», — написала исполнительница.
В качестве примера Alyona Alyona привела уже присланную ей заявку, где мама танцует, а ребенок бьется головой в экран смартфона. Многие поклонники звезды сочли видео забавным, но были и те, кто обратил внимание на странное поведение девочки и ее родителей.
«Какие они стремные», — отреагировала одна из пользовательниц.
Alyona Alyona — украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница, настоящее имя — Алена Савраненко. Раньше девушка работала воспитателем в детском саду. На данный момент артистка включена в список самых интересных новых исполнителей из Европы по версии The New York Times.