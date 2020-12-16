Украинская исполнительница в стиле рэп и хип-хоп Alyona Alyona предложила своим поклонникам поучаствовать в конкурсе, чтобы получить связанную спицами куклу - копию самой артистки. Соответствующий пост она выложила на днях в Instagram

«Хорошо себя вели в течение года? Тогда одна из пяти игрушечных Ален может стать вашей! Условие простое, но веселое — публикуйте в Instagram видео под тегом #alyonatoys, на котором ваша малышка танцует под мой трек», — написала исполнительница.

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«Какие они стремные», — отреагировала одна из пользовательниц.

Alyona Alyona — украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница, настоящее имя — Алена Савраненко. Раньше девушка работала воспитателем в детском саду. На данный момент артистка включена в список самых интересных новых исполнителей из Европы по версии The New York Times.