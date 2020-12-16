По его словам, восстановление единства народов в исторически обозримой перспективе неизбежно. Необходимо только «осмыслить и предложить новую Национальную Идею, которая должна быть не чем иным, как синергией двух предыдущих национальных идей».

Великие кулинарные битвы народов бывшего СССР
Великие кулинарные битвы народов бывшего СССР
© РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк
На вопрос о том, кто сможет разработать новую национальную идею и убедить людей в её правильности и спасительности, Волга ответил, что «такие силы есть». 

«На них просто нужно обратить внимание», — подчеркнул эксперт. 

Также в интервью Волга заявил, что последствия распада СССР для Украины и России оказались катастрофическими, однако страны по-разному с ними справились. Он заявил, что во вражду страны тащит Запад, который превозносит гуманитарную сферу, как оружие массового поражения.    

Полностью интервью можно прочитать здесь.