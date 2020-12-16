Украине и России необходимо создать свою общую национальную идею, чтобы вернуть единство народов. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политик и общественный деятель Василий Волга

По его словам, восстановление единства народов в исторически обозримой перспективе неизбежно. Необходимо только «осмыслить и предложить новую Национальную Идею, которая должна быть не чем иным, как синергией двух предыдущих национальных идей».

Великие кулинарные битвы народов бывшего СССР © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«На них просто нужно обратить внимание», — подчеркнул эксперт.

Также в интервью Волга заявил, что последствия распада СССР для Украины и России оказались катастрофическими, однако страны по-разному с ними справились. Он заявил, что во вражду страны тащит Запад, который превозносит гуманитарную сферу, как оружие массового поражения.

Полностью интервью можно прочитать здесь.