По его словам, восстановление единства народов в исторически обозримой перспективе неизбежно. Необходимо только «осмыслить и предложить новую Национальную Идею, которая должна быть не чем иным, как синергией двух предыдущих национальных идей».
На вопрос о том, кто сможет разработать новую национальную идею и убедить людей в её правильности и спасительности, Волга ответил, что «такие силы есть».
«На них просто нужно обратить внимание», — подчеркнул эксперт.
Также в интервью Волга заявил, что последствия распада СССР для Украины и России оказались катастрофическими, однако страны по-разному с ними справились. Он заявил, что во вражду страны тащит Запад, который превозносит гуманитарную сферу, как оружие массового поражения.
Полностью интервью можно прочитать здесь.