Он отметил, что Россия на сегодня уже почти в четыре раза превысила уровень ВВП 1991 года. Украина при этом достигла уровня 63% от выпуска ВВП 1991 года. По его словам, для Украины распад Союза стал «непоправимой трагедией».
Также Волга заявил, что во вражду страны тащит Запад, который превозносит гуманитарную сферу, как оружие массового поражения.
«Это делают те же, кто разрушил СССР, и, не добившись своего, полной победы в 1990-х, продолжают свое дело. Получается это дело у них в первую очередь потому, что они все свои силы бросили в гуманитарную сферу, то есть в область Веры, Идеи, Духовности. Мы же, Россия и русские на Украине, не смогли этому противостоять, поскольку даже сегодня мы считаем гуманитарную сферу чем-то второстепенным, само собой разумеющимся», — заявил Волга.
Кроме того он добавил, что Запад разработал и предложил Украине новую Национальную Идею: «Украина превыше всего».
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