Последствия распада СССР для Украины и России оказались катастрофическими, однако страны по-разному с ними справились. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал украинский политик и общественный деятель Василий Волга

Он отметил, что Россия на сегодня уже почти в четыре раза превысила уровень ВВП 1991 года. Украина при этом достигла уровня 63% от выпуска ВВП 1991 года. По его словам, для Украины распад Союза стал «непоправимой трагедией».

Донбасс не вернется на Украину ни ментально, ни политически — Волга © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

«Это делают те же, кто разрушил СССР, и, не добившись своего, полной победы в 1990-х, продолжают свое дело. Получается это дело у них в первую очередь потому, что они все свои силы бросили в гуманитарную сферу, то есть в область Веры, Идеи, Духовности. Мы же, Россия и русские на Украине, не смогли этому противостоять, поскольку даже сегодня мы считаем гуманитарную сферу чем-то второстепенным, само собой разумеющимся», — заявил Волга.

Кроме того он добавил, что Запад разработал и предложил Украине новую Национальную Идею: «Украина превыше всего».

Полностью текст интервью можно прочитать здесь.