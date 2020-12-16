Украинская певица Maruv порадовала фанатов очередным эротическим образом женщины-вамп. Новые фотографии жгучая брюнетка разместила в своем в Instagram 14 декабря

«Скоро Рождество и Новый год. Я была хорошей девочкой и жду подарков от Санты», — написала певица.

Украинский певец заявил, что мечтает совершить диверсию в Кремле © Тарас Тополя/Инстаграм

«А можно мне такой подарок под елку?», «Упакуйте мне ее», «От Сатаны, разве что…», «Снегурочка, которую мы заслужили», «Я тоже была хорошей девочкой и жду подарков и новую песню Maruv», «Колись, что за халатик, где купить», — ответили подписчики.

В ноябре 2020 года певица стала судьей российского шоу «Суперстар!» на телеканале «НТВ», за что была раскритикована националистически настроенными гражданами Украины за сотрудничество с Россией.

В 2019 году Maruv, по паспорту Анна Корсун, стала победительницей украинского нацотбора на «Евровидение», однако отказалась от конкурса, заявив, что не готова выступать «с лозунгами, превращая пребывание на "Евровидении" в промоакции политиков».