России нужна дружественная и предсказуемая Украина, как и любые страны, которые находятся возле ее границ. Об этом исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский рассказал в интервью изданию Украина.ру

Вышинский объяснил, почему на Украине не будет экономического роста © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Виктором Ющенко, и с Виктором Януковичем.

«Россия проводила сдержанную и грамотную политику по принципу "Ваш выбор — это ваш выбор, но мы постараемся смириться и понять, как из этого строить отношения на взаимовыгодной основе". История с газовым консорциумом, который пытались создать еще во времена [Леонида] Кучмы, была построена именно на том, что важный для Украины газовый транзит должен быть выгоден всем: и производителям, и транзитерам, и потребителям в Европе. Украина при Ющенко на эту историю не пошла. Я думаю, что он был свернут под давлением американцев, которые понимали, что стабильный транзит через территорию Украины им не нужен, поскольку они уже в тот момент работали над своим сланцевым газом, и им нужен такой мощный рынок, как Европа», — сказал Вышинский.

По его словам, планы России в отношении Украины всегда строились на прагматичной основе.

«Другой вопрос, что в эту прагматичную основу вмешивались чужие интересы, которые даже к украинской прагматике не имеют никакого отношения. Понятно, что внешним игрокам плевать на уровень состояния на Украине. После публикации аудиозаписей разговора [Петра] Порошенко с [Джо] Байденом, на которых Порошенко с гордостью рассказывает о том, что они сверх плана МВФ повышают тарифы на газ, все стало ясно. Кто там сейчас заботится о благосостоянии людей и экономике Украины из внешних игроков? Никто. Никому это неважно и неинтересно», — добавил он.

Он допустил, что нужно мыслить, как американцы.

«Которые не об экономике договаривались, а увеличивали на территории Украины число собственных НКО, которые работали над формированием враждебного отношения к России. Увы, победила эта стратегия», — пожытожил Вышинский.

Кирилл Вышинский занимал пост главного редактора портала «РИА Новости Украина». 15 мая 2018 года его задержали сотрудники СБУ по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В конце августа прошлого года суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. В заключении журналист провел 470 дней. В сентябре Кирилл Вышинский среди других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.