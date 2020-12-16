Супруг украинской певицы Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма, который сейчас играет в подмосковном клубе «Химки», выложил в сеть свое полуобнаженное фото, вызвавшее фурор у подписчиц. Снимок продолжают комментировать 15 декабря в Instagram спортсмена

37-летняя Седокова заявила, что наконец повзрослела © Седокова/Инстаграм

«Вызовите пожарных, пожалуйста», — прокомментировала фото жена Тиммы Седокова.

«Чего лежим, вставай, иди готовить, Анка голодная», «Скоро Анэт на пенсию, пиши», «Химки украшают человека», «Приходите в наш тату-салон», — пошутили подписчики под постом спортсмена.

В последнем комментарии поклонник Тиммы высмеял обилие татуировок на теле баскетболиста, которыми покрыта грудь и обе руки мужчины.

До встречи с Седоковой баскетболист много лет состоял в браке, и у Тиммы совсем недавно родился сын. Однако это не помешало мужчине бросить семью и создать новую с певицей старше себя на 9 лет.

Бывшая жена Тиммы назвала Седокову «шлю*ой» и заявила, что артистка просто увела мужа из семьи. К слову, для исполнительницы это третий брак, от двух предыдущих у нее трое детей.