«В стране, где нет политической стабильности, не будет экономического роста. Более того, отсчет внутренних политических потрясений начинается даже не с первого майдана 2004 года, а с 2000 года и первых акций против Кучмы. Было понятно, что в этой стране стабильность внешним игрокам не нужна. И Кучма, будучи первым президентом Украины, который провел на своем посту два срока, на втором своем сроке уже был со связанными руками. Потому что ему все время приходилось справляться с политическим кризисом», — сказал Вышинский.
Кирилл Вышинский занимал пост главного редактора портала «РИА Новости Украина». 15 мая 2018 года его задержали сотрудники СБУ по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В конце августа прошлого года суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. В заключении журналист провел 470 дней. В сентябре Кирилл Вышинский среди других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.