Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему Украина не воспользовалась экономическими успехами, которых достигла к началу 2000-х годов при Леониде Кучме

Эксперт объяснил, почему экономика Украины переживет локдаун © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кирилл Вышинский занимал пост главного редактора портала «РИА Новости Украина». 15 мая 2018 года его задержали сотрудники СБУ по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В конце августа прошлого года суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. В заключении журналист провел 470 дней. В сентябре Кирилл Вышинский среди других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

