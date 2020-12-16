Политик Олег Царев в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему ни одного из украинских президентов нельзя считать великим украинцем

Олег Царев: Великие украинцы — это люди труда, а не украинские президенты и олигархи © РИА Новости, Нина Зотина

«Кучма сформировал олигархов. Все остальные президенты после него работали с олигархами. Янукович допустил развал страны. При Ющенко было внешнее управление. Порошенко и Зеленский фактически продолжили демонтаж Украины. Больших побед нет. Радоваться и гордиться кем-то из действующих президентов точно не стоит», — отметил Царев.

Он добавил, что первый президент Украины Леонид Кравчук «развалил СССР», что принесло много горя и страданий.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.