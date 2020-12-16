Николая Амосова, Богдана Хмельницкого, Николая Гоголя и Олеся Бузину можно считать самыми великими украинцами за всю историю государства, считает украинский политик Олег Царев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«В 2008 году по результатам зрительского голосования вторым в списке великих украинцев после Ярослава Мудрого был назван Николай Амосов. А учитывая, что при Ярославе Мудром самого понятия Украины еще не существовало, — первым. В то время жители Украины смогли воздать должное уроженцу Новгородской области, с 1952 года проживавшему в Киеве, создавшему Институт сосудистой и сердечной хирургии, для очень многих бывший местом последней надежды и спасения. Для меня он так и остался великим украинцем», — отметил Царев.

Олег Царев: Великие украинцы — это люди труда, а не украинские президенты и олигархи © РИА Новости, Нина Зотина

«Великим украинцем был и Николай Гоголь. Нет ни одного писателя, который прославил бы Украину так, как Гоголь. И, конечно, к великим украинцам, а скорее к великим малороссам, как бы он сам назвал, если бы мог, я причислил бы Олеся Бузину. Для меня он символ подлинной Украины — страны двуязычной, интернациональной, «милой» и, несмотря ни на что, братской. Той Украины, только за мечту о которой он и был подло убит», — добавил Царев.

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