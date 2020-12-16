Украинская певица Ани Лорак после развода с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу держит в секрете подробности своей личной жизни. Однако 14 декабря в Instagram она разместила общие фото с украинскими артистами Максом Барских и Niletto, один из которых очень похож на исполнителя Сергея Лазарева, с которым певице приписывают роман

«Такие приятные и радостные встречи за кулисами новогодних концертов», — подписала общий снимок певица.

«Взрывной тандем был бы с Niletto или Максом», «Зачем Niletto одевается, как умственно отсталый?», «С Максом смотрится лучше, чем с Лазаревым», «Ну что, Лазарев, выкусил?» — отреагировали фанаты.

«Ты заразил меня»: «Пающие трусы» посвятили песню COVID-19 — видео © "Пающие трусы"/Инстаграм Сергеем Лазаревым Лорак часто видят на концертах и светских мероприятиях, именно поэтому многие поклонники считают, что между ними тайный роман, несмотря на то что обе медиаперсоны опровергают связь.

Ходят слухи и о романе певицы с поп-королем Филиппом Киркоровым, которого тоже нередко видят в компании Лорак. Однако и это предположение пока не получило подтверждения.

Окажутся ли догадки фанатов о новых отношениях артистки реальностью — покажет время, а пока певица активно рассказывает подписчикам о своих музыкальных свершениях и оригинальных нарядах. Например, на вручение премии «Золотой граммофон» Лорак явилась в коротком платье с бахромой, расшитой золотыми нитями и стразами.