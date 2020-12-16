«Такие приятные и радостные встречи за кулисами новогодних концертов», — подписала общий снимок певица.
«Взрывной тандем был бы с Niletto или Максом», «Зачем Niletto одевается, как умственно отсталый?», «С Максом смотрится лучше, чем с Лазаревым», «Ну что, Лазарев, выкусил?» — отреагировали фанаты.
С исполнителем Сергеем Лазаревым Лорак часто видят на концертах и светских мероприятиях, именно поэтому многие поклонники считают, что между ними тайный роман, несмотря на то что обе медиаперсоны опровергают связь.
Ходят слухи и о романе певицы с поп-королем Филиппом Киркоровым, которого тоже нередко видят в компании Лорак. Однако и это предположение пока не получило подтверждения.
Окажутся ли догадки фанатов о новых отношениях артистки реальностью — покажет время, а пока певица активно рассказывает подписчикам о своих музыкальных свершениях и оригинальных нарядах. Например, на вручение премии «Золотой граммофон» Лорак явилась в коротком платье с бахромой, расшитой золотыми нитями и стразами.