Модель и блогер Алена Омович, которую в соцсетях окрестили украинской Кардашьян, поделилась с подписчиками очередным эпатажным фото, где девушка еле-еле прикрыла свои интимные места. Соответствующую публикацию можно увидеть в ее Instagram от 14 декабря

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«Такие девушки, выставляя себя напоказ, начинают мимолетно дешеветь, надутые булочки», «Теперь ты стала модная, изо рта не выпускаешь кальяна, я хочу, чтобы твоя наглая морда никогда не забывала: ты же девочка из деревни», — написали подписчики.

Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, сделавшая серию пластических операций для достижения пропорций куклы Барби. Почти под каждым ее снимком в социальных сетях хейтеры пишут огромное количество критических комментариев, однако при этом у девушки 1,3 миллиона подписчиков.