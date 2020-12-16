На новом снимке Омович сидит в узких трусиках и коротком топе, не до конца скрывающем грудь, и курит кальян. Минимальное количество одежды дает возможность рассмотреть плоский живот девушки, стройные ноги и оценить ее выдающуюся грудь.
«Такие девушки, выставляя себя напоказ, начинают мимолетно дешеветь, надутые булочки», «Теперь ты стала модная, изо рта не выпускаешь кальяна, я хочу, чтобы твоя наглая морда никогда не забывала: ты же девочка из деревни», — написали подписчики.
Модель Алена Омович известна как бьюти-блогер, сделавшая серию пластических операций для достижения пропорций куклы Барби. Почти под каждым ее снимком в социальных сетях хейтеры пишут огромное количество критических комментариев, однако при этом у девушки 1,3 миллиона подписчиков.