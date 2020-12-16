Киевлянка, певица Любовь Успенская призналась, что события последнего года заставили ее задуматься о вечном и подтолкнули заранее распорядиться имуществом. Об этом артистка рассказала 14 декабря в эфире телеканала «Звезда»

«Я пришла к этому, когда находилась на карантине. Я поняла, что у меня есть время и возможность понять то, что мы не знаем, что нас ждет завтра», — объяснила свое решение 66-летняя исполнительница.

«Идите в ****»: Макаревич назвал эфиры про усопших звезд «стриптизом» © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Любовь Успенская 4 раза была замужем, сейчас в браке не состоит, а значит, по закону ее основной наследницей при отсутствии завещания была бы ее единственная дочь Татьяна Плаксина. Женщины не скрывают, что отношения у них плохие, на различных ток-шоу и мать, и дочь высказывают друг другу взаимные претензии. Несколько лет назад Плаксина уехала жить в США.