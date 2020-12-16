«Я пришла к этому, когда находилась на карантине. Я поняла, что у меня есть время и возможность понять то, что мы не знаем, что нас ждет завтра», — объяснила свое решение 66-летняя исполнительница.
При этом Успенская отказалась уточнять, кого именно пожелала видеть своим наследником, и заявила, что верит в лучшее, а завещание окажется лишь подстраховкой.
Любовь Успенская 4 раза была замужем, сейчас в браке не состоит, а значит, по закону ее основной наследницей при отсутствии завещания была бы ее единственная дочь Татьяна Плаксина. Женщины не скрывают, что отношения у них плохие, на различных ток-шоу и мать, и дочь высказывают друг другу взаимные претензии. Несколько лет назад Плаксина уехала жить в США.