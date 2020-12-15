Украинский парламент большинством голосов поддержал проект бюджета на 2021 год. Об этом 15 декабря сообщает РИА Новости

Павел Рудяков: Весной Украину может ждать социальный взрыв © РИА Новости, Нина Зотина

«В бюджете на следующий год предусмотрен рост расходов на систему здравоохранения, на закупку вакцин от COVID-19, на повышение минимальных зарплат, индексацию пенсий и доплат пенсионеров в возрасте 75 плюс, повышение зарплат врачам на 30% и учителям на 25%», — сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

Расходы на оборону и безопасность возрастут в новом году до 5,93% ВВП. В уходящем году это показатель составлял 5,45% ВВП.