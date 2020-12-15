Весной в Белоруссии могут возобновиться массовые протесты населения, недовольного внутренней политикой президента Александра Лукашенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский журналист Василий Малашенков

Преступление и наказание. Как Лукашенко усвоил уроки Евромайдана © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Кроме того, их напрягают разговоры чиновников о том, что пора бы сократить декретный отпуск. Называется другой вариант, когда пособие платится не все три года, только два. То есть людям, которые теряют год, придется выходить и куда-то девать детей, а в детских садах не всегда хватает мест», — рассказал собеседник издания.

Также в обществе идут разговоры о пенсионной реформе, добавил журналист.

«У нас происходит ступенчатое повышение пенсионного возраста, каждый январь пенсионный возраст повышается на полгода. Это и так непопулярная мера, а еще хотят что-то поменять в выплатах. Пенсионную реформу озвучивают мутно, и люди не понимают, что конкретно предлагается. Эта тема чувствительная и нервирует людей. То есть таких много раздражителей, и кризис усиливается», — утверждает Василий Малашенков.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.