Разумков высказался о санкциях России против него
Разумков высказался о санкциях России против него
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«Слугу народа» вывели из себя российские санкции, под которые попали его однопартийцы.

«Сейчас парламенту и фракции "Слуга народа" нужно дать "ответочку"…На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться… Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне», — сказал Шевченко.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины до 849 человек. В перечень иностранных граждан, в отношении которых введены экономические санкции России, вошли, в частности, Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, а также глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Под санкции также попали депутаты Рады от фракции «Слуга народа» Андрей ГерусАлександр КачураМаксим БужанскийГео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк

 

 

 