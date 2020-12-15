Член президентской партии «Слуга народа» и депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сравнил геополитику с конфликтами уличных группировок. Об этом он заявил в эфире телеканала «Наш», передает 15 декабря РИА Новости

Разумков высказался о санкциях России против него © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Сейчас парламенту и фракции "Слуга народа" нужно дать "ответочку"…На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться… Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне», — сказал Шевченко.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин расширил санкционный список против Украины до 849 человек. В перечень иностранных граждан, в отношении которых введены экономические санкции России, вошли, в частности, Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук, а также глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Под санкции также попали депутаты Рады от фракции «Слуга народа» Андрей Герус, Александр Качура, Максим Бужанский, Гео Лерос и Ольга Василевская-Смаглюк.