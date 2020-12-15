В украинском сегменте соцсетей разгорелся скандал, после того, как российский оппозиционер Алексей Навальный разместил 14 декабря в YouTube ролик, в котором Крым показан как часть РФ

В ролике Навального фигурирует карта России, в которой Крым является частью России. При этом сама карта без подписи (например, Google, Яндекс) и, вероятно, нарисована схематически дизайнерами-создателями ролика. Политолог Корнилов объяснил, почему Навальный вряд ли вернется в Россию © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Вот и навлёк Лёха на себя истинный гнев патриотов. Теперь точно полетят клочки по закоулочкам Берлина. А мы за тебя молились, Лёха», — прокомментировала ситуацию в своем Facebook украинский медиаэксперт Елена Скидан.

В комментариях в сети активно высказывались рядовые подписчики. Напомнили, например, цитату украинского писателя Владимира Винниченко, что «Российский демократ заканчивается там, где начинается украинский вопрос».

Крым вошел в состав РФ в 2014 году в результате референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. В 2019 году Навальный заявлял, что, по его мнению, волеизъявление крымчан было якобы незаконным, но при этом «фарш обратно не провернешь» и в Крыму уже живут несколько миллионов человек с российскими паспортами.