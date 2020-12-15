По его словам, проект начинался с цифры 4,1 млрд гривен (около 10 млрд рублей), но был сокращен до 2,5 млрд гривен (около 6 млрд рублей).
«За все эти годы мы получили 1,7 млрд гривен (около 4 млрд рублей). И я не могу сейчас сказать, что у нас есть завершенный с готовностью «под ключ» участок государственной границы хотя бы в одной области», — отметил Дейнеко.
Он также отметил, что в Сумской области работы еще не начались (568 км границы), в Черниговской области обустроили 10% границы (остается 250-270 км), в Луганской области сделано 110 км (остается 380 км). В общей сложности в рамках проекта нужно обустроить еще 1,5 тыс. километров.
В 2019 году сообщалось, что проект «Стена» на границе с Россией реализован на 30%, хотя должен был завершиться в 2020 году. При этом еще в 2018 году заявляли, что участок границы в Харьковской области почти завершен.