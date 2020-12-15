Ни один участок так называемого проекта «Стена» на границе Украины и России, который Киев начал строить в 2015 году из-за войны в Донбассе, до сих пор не закончен. Об этом 15 декабря заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

Бесценная «Стена Яценюка»: отгородиться от России или украсть миллиарды? © Facebook/Арсеній Яценюк

«За все эти годы мы получили 1,7 млрд гривен (около 4 млрд рублей). И я не могу сейчас сказать, что у нас есть завершенный с готовностью «под ключ» участок государственной границы хотя бы в одной области», — отметил Дейнеко.

Он также отметил, что в Сумской области работы еще не начались (568 км границы), в Черниговской области обустроили 10% границы (остается 250-270 км), в Луганской области сделано 110 км (остается 380 км). В общей сложности в рамках проекта нужно обустроить еще 1,5 тыс. километров.

В 2019 году сообщалось, что проект «Стена» на границе с Россией реализован на 30%, хотя должен был завершиться в 2020 году. При этом еще в 2018 году заявляли, что участок границы в Харьковской области почти завершен.