Представители медицинской отрасли Украины делятся видеообращениями с требованием к власти выполнить обещания и поднять зарплаты, в противном случае они устроят национальную забастовку

Средняя зарплата медиков на Украине на 30% ниже средней зарплаты в других отраслях - глава Минздрава © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На видео, которые медики выкладывают в соцсети, они рассказывают, что их зарплаты составляют 5-8 тысяч гривен (13,3-21,2 тысячи рублей) при наличии стажа в 20-30 лет.

«Мой должностной оклад на сегодняшний день — 5385 гривен (14,3 тысячи рублей. — Ред.). Я женат, у меня две дочки и четверо внуков. С такой зарплатой, как сейчас, мы прожить не можем. Мне очень хочется надеяться, что вы, как народные депутаты, будете заботиться о будущем нашей страны, о том, какой будет наша нация. Надеюсь на ваш ум, на ваше человечное отношение к медицинским работникам», — сказал врач детской противотуберкулезной больницы Владимир Кудимов, 36 лет медицинского стажа.

«За свою работу я получаю не зарплату, а сущие копейки. На них не то что прожить, а выжить нельзя. У меня вопрос к нашим депутатам: "Почему я, медсестра высшей категории, с таким стажем, после тяжелой смены должна еще идти и искать какую-то подработку, чтобы как-то выжить?"» — поинтересовалась медсестра Киевской детской клинической туберкулезной больницы Татьяна Задорожная, 23 года медицинского стажа.

«У меня двое детей. Каждый месяц за свою работу я получаю 6 тысяч гривен (15,9 тысячи рублей. — Ред.). Рентген-лаборантов в Украине не хватает, нагрузка в последнее время увеличилась, патологий выявлять меньше не стали… Так почему я с такой нагрузкой и лишними облучениями должна еще переживать, что мне нечем кормить детей?» — заявила старший рентген-лаборант Консультативно-диагностического центра в Подольском районе Киева Наргиза Завгородняя, 20 лет медицинского стажа.

Если Верховная Рада примет законопроект о госбюджете на 2021 год, медики останутся с зарплатой на уровне выплат по безработице. Врач-инфекционист Ольга Голубовская призвала депутатов пересмотреть проект закона, а министр здравоохранения Максим Степанов — принять бюджетный запрос МОЗ на 2021 год в полном объеме и обеспечить медикам повышение зарплат.