Отмечается, что митингующие установили около десяти палаток.
«Готовимся на ночную стражу… Надо продержаться сутки, чтобы удержать площадь, поскольку завтра должно приехать еще больше активистов», — заявили организаторы акции.
Активисты просят киевлян приносить бутерброды и чай в поддержку малых и средних предпринимателей.
Участники акции движения «SaveФОП» и «СТОП локдаун!» требуют отменить карантин для малого бизнеса и принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.