Участники акции протеста «SaveФОП», которые объявили себя «Налоговым майданом», заявили, что намерены ночевать в центре Киева на площади Независимости. Об этом 15 декабря сообщает УНИАН

Отмечается, что митингующие установили около десяти палаток. «Налоговый майдан» в Киеве: ситуация начала выходить из-под контроля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Готовимся на ночную стражу… Надо продержаться сутки, чтобы удержать площадь, поскольку завтра должно приехать еще больше активистов», — заявили организаторы акции.

Активисты просят киевлян приносить бутерброды и чай в поддержку малых и средних предпринимателей.

Участники акции движения «SaveФОП» и «СТОП локдаун!» требуют отменить карантин для малого бизнеса и принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.