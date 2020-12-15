После перерыва, который длился почти час, спикер Рады Дмитрий Разумков предложил продлить перерыв до 16:00 (17:00 мск), поскольку поддержали поправок в Бюджетный кодекс больше, чем предполагалось.
«Плюс есть несогласованности, которые также надо будет учесть», — добавил Разумков.
После этого было голосование, и данное предложение поддержали 293 народных депутата.
Ранее депутаты проголосовали за две взаимоисключающие поправки в Бюджетный кодекс. Одна поправка предусматривает сохранение 13,44% акциза на топливо в общих фондах бюджетов местного самоуправления на год как временную меру, а вторая — на постоянной основе.