Заседание Верховной Рады Украины 15 декабря продлили для согласования позиций по бюджету на следующий год. Трансляцию работы парламента вел телеканал «Рада»

После перерыва, который длился почти час, спикер Рады Дмитрий Разумков предложил продлить перерыв до 16:00 (17:00 мск), поскольку поддержали поправок в Бюджетный кодекс больше, чем предполагалось. От дефицита бюджета пострадают те, кто всю жизнь отработал на Украину — Дудчак © Нина Зотина

«Плюс есть несогласованности, которые также надо будет учесть», — добавил Разумков.

После этого было голосование, и данное предложение поддержали 293 народных депутата.

Ранее депутаты проголосовали за две взаимоисключающие поправки в Бюджетный кодекс. Одна поправка предусматривает сохранение 13,44% акциза на топливо в общих фондах бюджетов местного самоуправления на год как временную меру, а вторая — на постоянной основе.