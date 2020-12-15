Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что нынешние украинские власти действуют под диктовку США, которые блокируют выполнение договоренностей по урегулированию в Донбассе. Он сказал об этом на круглом столе временной комиссии Совфеда по защите суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ, передает РИА Новости 15 декабря

Азаров назвал способ помириться с Россией © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк сказал Азаров.

По его словам, действия украинских властей не нацелены на развитие Украины как государства, а выполняют лишь сугубо прикладную задачу — «постоянно дестабилизировать юго-западную границу России с военно-стратегической точки зрения, а с другой стороны — постоянно совершать враждебные действия».

При этом бывший премьер отметил, что наивно надеяться, что «марионеточная власть» поменяет свою политику в результате каких-либо переговоров.