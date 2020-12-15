«После государственного переворота в Украине установилась марионеточная, абсолютно полностью зависимая от США власть. Поэтому многие разговоры относительно "нормандских форматов" или Минских соглашений — их выполнение, по сути дела, блокируется американцами, и они теряют свою эффективность, эти механизмы», — сказал Азаров.
По его словам, действия украинских властей не нацелены на развитие Украины как государства, а выполняют лишь сугубо прикладную задачу — «постоянно дестабилизировать юго-западную границу России с военно-стратегической точки зрения, а с другой стороны — постоянно совершать враждебные действия».
При этом бывший премьер отметил, что наивно надеяться, что «марионеточная власть» поменяет свою политику в результате каких-либо переговоров.