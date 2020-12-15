«Мы не так сильны. С позиции силы заяц не может уговорить медведя. Медведь все равно съест — и зайца, и барсука, и бобра. Потому что он сильный. Мы слабее, чем тот медведь», — заявил он.
Генерал также отметил, что президент РФ Владимир Путин как Верховный главнокомандующий российскими Вооруженными силами не допустит падения своего престижа в глазах соотечественников.
По мнению Кривоноса, неспособность Киева противостоять Москве с позиции силы является поводом для выработки новой стратегии украинскими властями. По его словам, «медведя» нужно держать на расстоянии и вступать в переговоры, только имея достаточную мощь, которой на сегодняшний день у Украины нет.