Украине не стоит пытаться говорить с Россией с позиции силы — у нее все равно не получится. Об этом украинский генерал, замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос сказал в интервью изданию «Обозреватель» 15 декабря

Главнокомандующий ВСУ оценил шансы вернуть Донбасс военным путем © Скриншот ICTV заявил он.

Генерал также отметил, что президент РФ Владимир Путин как Верховный главнокомандующий российскими Вооруженными силами не допустит падения своего престижа в глазах соотечественников.

По мнению Кривоноса, неспособность Киева противостоять Москве с позиции силы является поводом для выработки новой стратегии украинскими властями. По его словам, «медведя» нужно держать на расстоянии и вступать в переговоры, только имея достаточную мощь, которой на сегодняшний день у Украины нет.