«Это только начало… Будет следующая волна… Ведь COVID-19 — это было первое тестирование той программы, которая запущена. Я уверен, что это не просто болезнь, которую мы получили. Это хорошо запрограммированная, слаженная история по переделу, разделению и получению контроля над миром», — подчеркнул Кива.
Он уверен, что данный вирус был искусственно создан и протестирован и к концу 2021-го — началу 2022 года будет запущена новая волна более жесткой болезни.
Ранее нардеп от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук назвал коронавирус «вымышленной болезнью», ответив, что вакцины от него не вызывают доверия.
На сегодняшний день коронавирусом на Украине переболели уже 909 082 человека, из которых 15 480 скончались от осложнений, а 522 868 вылечились.