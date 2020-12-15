Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива заявил, что коронавирус — не просто болезнь, а план по переделу мира. Он заявил об этом сайту Vesti.ua 15 декабря

Заявивший о «выдуманном» COVID-19 «слуга народа» рассказал о манипулировании статистикой © REUTERS, Dado Ruvic/File Photo подчеркнул Кива.

Он уверен, что данный вирус был искусственно создан и протестирован и к концу 2021-го — началу 2022 года будет запущена новая волна более жесткой болезни.

Ранее нардеп от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук назвал коронавирус «вымышленной болезнью», ответив, что вакцины от него не вызывают доверия.

На сегодняшний день коронавирусом на Украине переболели уже 909 082 человека, из которых 15 480 скончались от осложнений, а 522 868 вылечились.