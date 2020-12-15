Отмечается, что на верхушку установят двадцатиконечную звезду. Метровые игрушки символизируют зрачки: на синий и желтый фон нанесены черные круги. Ношение таких амулетов в исламских странах критикуется местными богословами.
На установку и подключение иллюминации из бюджета потратят 2,8 миллиона гривен (около 6 миллионов рублей).
«Традиционного открытия елки и празднований не будет. Однако мы хотим создать новогоднее настроение для людей», — отметил мэр Анатолий Бондаренко.
Ранее в центре Киева установили главную елку страны. Ее поставили на импровизированный пень, в котором расположены разного рода развлекательные локации, а на верхушку вместо шпиля надели почти 60-килограммовую шляпу. Позже ее демонтировали. Центральная елка Украины в этом году впервые за всю независимость страны будет искусственной.