Главную елку Черкасс украсили амулетами в виде «куриного глаза», или «глаза Сатаны», которые якобы защищают от сглаза. Фото дерева 15 декабря появились на сайте городского совета

Отмечается, что на верхушку установят двадцатиконечную звезду. Метровые игрушки символизируют зрачки: на синий и желтый фон нанесены черные круги. Ношение таких амулетов в исламских странах критикуется местными богословами.

Главная елка Украины лишилась звезды, но приобрела шляпу © скриншот YouTube

«Традиционного открытия елки и празднований не будет. Однако мы хотим создать новогоднее настроение для людей», — отметил мэр Анатолий Бондаренко.

Ранее в центре Киева установили главную елку страны. Ее поставили на импровизированный пень, в котором расположены разного рода развлекательные локации, а на верхушку вместо шпиля надели почти 60-килограммовую шляпу. Позже ее демонтировали. Центральная елка Украины в этом году впервые за всю независимость страны будет искусственной.