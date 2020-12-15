На Майдане появились первые пострадавшие, медики выносят пострадавших. Прямую трансляцию протеста предпринимателей 15 декабря ведут украинские СМИ по ТВ и в YouTube

Предприниматели вступили в схватку с полицией на Майдане, в ход пошел слезоточивый газ © скриншот видео «Страна.ua»

Организатор протеста Сергей Доротич заявил о десятках пострадавших в ходе столкновений. Отмечается, что в правительственном квартале работают машины спецсвязи. Возле стадиона «Динамо» на Европейской площади, которая находится возле правительственного квартала, дежурят автомобили Нацгвардии. По информации СМИ, правоохранителям поставлена задача не допустить организации стационарного «новогоднего майдана». Полиция не должна пропускать палатки, дрова, бочки и любые каркасные сооружения.

На сайте полиции Киева сообщается, что в столкновениях пострадали около 40 правоохранителей. Один потерял сознание после удара в голову.