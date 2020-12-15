Предприниматели заявили, что акция будет бессрочной. Они объявили майдан «налоговым». Митингующие требуют полной отмены использования кассовых аппаратов, которые Рада не отменила, а отсрочила. Также они требуют разрешения полноценной работы во время карантина и финансовой поддержки от государства.
Организатор протеста Сергей Доротич заявил о десятках пострадавших в ходе столкновений. Отмечается, что в правительственном квартале работают машины спецсвязи. Возле стадиона «Динамо» на Европейской площади, которая находится возле правительственного квартала, дежурят автомобили Нацгвардии. По информации СМИ, правоохранителям поставлена задача не допустить организации стационарного «новогоднего майдана». Полиция не должна пропускать палатки, дрова, бочки и любые каркасные сооружения.
На сайте полиции Киева сообщается, что в столкновениях пострадали около 40 правоохранителей. Один потерял сознание после удара в голову.