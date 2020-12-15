Отмечается, что в митинге принимают участие представители движения SaveФОП, которые требуют отмены запрета на предпринимательскую деятельность при введении локдауна с 8 по 24 января 2021 года.
Протестующие распечатали плакаты с жестом, выражающим те эмоции, которые испытывают предприниматели.
Около 11:30 (12:30 мск) митингующие двинулись колонной к Офису президента, а завершающей точкой стал майдан Независимости.
Отмечается, что возле Верховной Рады была расстелена красная дорожка, которую потом собрали. Как оказалось, в этот день планировалась еще одна акция, но из-за масштаба «Налогового майдана» ее пришлось отменить.
Тем временем предприниматели решили развернуть на Майдане палаточный городок, однако в дело вмешалась полиция. Начались столкновения и задержания активистов. Сообщается, что правоохранители применяют слезоточивый газ, в ответ люди бросают в полицейских подручные предметы.