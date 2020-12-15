В Киеве 15 декабря проходит акция протеста физических лиц — предпринимателей (ФОП), которые митинговали под Верховной Радой, а затем двинулись через Офис президента к майдану Независимости, трансляцию с места событий ведут украинские телеканалы

На Украине вступил в силу важный для предпринимателей закон © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Протестующие распечатали плакаты с жестом, выражающим те эмоции, которые испытывают предприниматели.

Около 11:30 (12:30 мск) митингующие двинулись колонной к Офису президента, а завершающей точкой стал майдан Независимости.

Отмечается, что возле Верховной Рады была расстелена красная дорожка, которую потом собрали. Как оказалось, в этот день планировалась еще одна акция, но из-за масштаба «Налогового майдана» ее пришлось отменить.

Тем временем предприниматели решили развернуть на Майдане палаточный городок, однако в дело вмешалась полиция. Начались столкновения и задержания активистов. Сообщается, что правоохранители применяют слезоточивый газ, в ответ люди бросают в полицейских подручные предметы.