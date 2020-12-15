Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский на днях в интервью изданию Украина.ру рассказал, как жители его родного Днепропетровска определяли себя во времена СССР и после обретения Украиной независимости

Вышинский сказал, что могло сыграть злую шутку с Украиной © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Люди по служебным делам чаще бывали в Москве, чем в Киеве, потому что предприятие ориентировалось на союзное министерство, а не на республиканское. Более того, многие, в том числе и мои родители, воспринимают распад Советского Союза точно так же, как и Путин, как самую серьезную геополитическую катастрофу XX века. Люди жили в промышленном городе с серьезными кооперационными связями, прекрасно понимали, что из себя представляет экономика Советского Союза, насколько это сложный организм и каковы будут последствия его распада», — сказал Вышинский.

Он добавил, что если на региональных референдумах 1991 года в Галиции голосовали за необходимость поставить вопрос о независимости Украины, то в Днепропетровске представить, что в 1991 году развалится Союз, никто не мог.

«Да, в советских паспортах в графе «национальность» у большинства было записано «украинец». Но почувствовать себя гражданами независимого государства, особенно в условиях тесной экономической кооперации, рабочие, инженеры и сотрудники отраслевых институтов не могли. Все прекрасно понимали, что с развалом Союза разрушится сложная производственная и экономическая система», — пояснил журналист.

Поэтому, по его словам, было очень мало людей, которые в 1991 году вдохнули этот воздух свободы.

Кирилл Вышинский занимал пост главного редактора портала «РИА Новости Украина». 15 мая 2018 года его задержали сотрудники СБУ по подозрению в госизмене и поддержке республик Донбасса. В конце августа прошлого года суд освободил Вышинского из-под стражи под личное обязательство. В заключении журналист провел 470 дней. В сентябре Кирилл Вышинский среди других российских узников прилетел в Москву в рамках обмена заключенными между РФ и Украиной.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.